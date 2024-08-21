Движение на участке трассы М-5 «Урал» в поселке Октябрьском временно ограничат в октябре

Движение транспорта на участке федеральной трассы М-5 «Урал» с 27,2 по 28,2 километры временно ограничат в Октябрьском поселке. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Ограничения будут действовать с 11 по 21 октября в период с 01:00 до 04:00 (продолжительностью не более 30 минут). Корректировки в движении транспорта вызваны проведением монтажных работ.

Водителей призывают быть внимательными и планировать маршрут заранее, учитывая данную информацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах, которые завершат к концу года. Он также отметил, что в декабре специалисты завершат развязки на Каширском шоссе и Мытищинскую хорду.

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