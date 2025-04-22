Движение на трассе М-11 «Нева» в Подмосковье приостановят ночью

На участке трассы М-11 «Нева» с 67-го по 89-й километр в Московской области запланирован монтаж П-образной опоры. Работы проведут с 22 на 23 апреля с 00:00 до 03:00. На это время движение в сторону Санкт-Петербурга приостановят, передает компания «Автодор».
Объезд возможен по дороге М-10.
Также в «Автодоре» призывают автомобилистов заранее составлять маршруты поездок, сохранять внимательность и не превышать скорость.
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