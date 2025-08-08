Движение автотранспорта на День города ограничат в Верее

Верея готовится к празднованию Дня города, который состоится 9 августа. В связи с этим, для обеспечения безопасности жителей и гостей во время проведения праздничных мероприятий, администрация округа вводит временные ограничения движения автотранспорта.

Жителей и гостей Вереи просят заранее ознакомиться с информацией об ограничениях и планировать свои поездки с учетом временных изменений в организации дорожного движения. С утра субботы, 9 августа, будет перекрыт проезд по участку улицы Кировской от дома 6/12 до площади Советской, 14. Кроме того, полностью закроют для движения транспорта улицы Карла Маркса и Кузнецкую гору, а также часть площади Советской, прилегающую к местам проведения праздничных мероприятий.

Администрация округа обращается к жителям с просьбой заранее позаботиться о парковке своих автомобилей. В ночь с 8 на 9 августа необходимо освободить парковочные зоны, расположенные у Комсомольского сквера и возле дома 6/12 на Кировской улице со стороны площади Советской. Автомобили, оставленные в зоне проведения праздника после 96:00 9 августа, будут эвакуированы на специальную площадку, расположенную по адресу: улица Восточная, дом 14.

«Эти меры позволят провести праздничные мероприятия безопасно и комфортно для всех гостей и жителей Вереи. Планируйте свой маршрут заранее и учитывайте временные изменения в организации дорожного движения», — сообщили в администрации округа.