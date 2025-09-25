Движение автомобилей на 2 ж/д переездах в Подмосковье ограничат с 30 сентября

С конца сентября движение машин на двух железнодорожных переездах в Подмосковье будет временно ограничено. Это связано с проведением ремонта.

В Ступинском округе работы пройдут на переезде, расположенном на участке Усады-Окружные — Малино Большого кольца Московской железной дороги.

Движение здесь будет полностью закрыто 30 сентября и 1 октября с 9:00 до 16:00. На это время автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездным маршрутом через переезд вблизи станции Малино.

В Одинцовском округе ограничения затронут переезд в районе деревни Жуковка на перегоне Кунцево-1 — Усово. Здесь движение организуют по одной полосе в реверсивном режиме 1 и 2 октября с 9:00 до 23:00.

Кроме того, в ночь с 1 на 2 октября с 23:00 до 6:00 переезд полностью закроют — проехать смогут только автомобили экстренных служб. Водителям советуют заранее планировать маршрут и использовать объездные пути через Подушкинское и Красногорское шоссе.