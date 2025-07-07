Двенадцать народных троп благоустроят в Наро-Фоминском округе в 2025 году

Приведение пешеходных тропинок в порядок продолжается в муниципалитете. Жители городского округа уже оценили первые маршруты на улице Полубоярова, 3, в Наро-Фоминске.

В этом году в округе будут благоустроены 12 народных троп. Первые два участка привели в порядок благодаря инициативе жителей микрорайона Привокзальный и личной поддержке главы Наро-Фоминского округа Романа Шамнэ. По его поручению эти объекты были включены в программу и реализованы в числе первых в текущем году.

Заместитель главы муниципалитета Алексей Гусаков подчеркнул, что главной задачей властей является благоустройство именно тех маршрутов, которыми жители постоянно пользуется. «Мы стремимся сделать их не только удобными, но и безопасными: с хорошим покрытием и понятной навигацией. Качество работ — под особым контролем», — заявил Алексей Гусаков.

Все работы по благоустройству народных троп в рамках программы завершат к середине сентября 2025 года.