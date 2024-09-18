Две выставки русского зодчества открыли в Водонапорной башне в Зарайске

В Зарайской Водонапорной башне открыли две выставки: «Башня вчера и сегодня» и «Наличники — золото Зарайска». Они расскажут о культурном наследии города и русского зодчества.

Выставка «Башня вчера и сегодня» поможет понять, как исторические сооружения влияют на культурное наследие города. Посетители погрузятся в атмосферу прошлого и ощутят дух времени.

Выставка «Наличники — золото Зарайска» погрузит в мир русского деревянного зодчества. Она расскажет про наличники на окнах домов, которые являются не только элементами культуры, но и связывают с предками. Посетители увидят, как узоры менялись из поколения в поколение.

Организаторы выставки приглашают жителей и гостей Зарайска приходить всей семьей, чтобы вдохновиться культурой и открыть тайны, которые хранит город. Возрастное ограничение экспозиций — от шести лет.

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