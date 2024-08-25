Две школы городского округа Люберцы вошли в топ-10 лучших в Подмосковье

На ежегодном съезде учителей Московской области подвели итоги рейтинга лучших школ региона по результатам 2023-2024 учебного года. В этом престижном списке люберецкие учебные заведения заняли достойные позиции: гимназия № 16 «Интерес» стала третьей, а гимназия № 56 — десятой.

Гимназия № 16 «Интерес» значительно улучшила свои результаты по сравнению с прошлым годом, поднявшись с четвертого места на третье. Директор учебного заведения Ирина Снегирева получила заслуженные поздравления и награду из рук губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Кроме того, гимназия № 41 ранее вошла в топ-300 ежегодного рейтинга лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, результаты которого были озвучены Агентством RAEX.

Это достижение подчеркивает высокие стандарты образования в Люберцах и усилия педагогов, направленные на развитие и поддержку учеников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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