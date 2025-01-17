Две купели для крещенских купаний обустроят в Воскресенске

В Воскресенске определили места для крещенских купаний — их откроют в микрорайоне Лопатинский и в городе Белоозерский. Все купели оборудовали пунктами обогрева.

В Воскресенске купели откроют на озере Светлое в микрорайоне Лопатинский и в водоеме на территории храма Всех Святых в Белоозерском.

Купания пройдут после вечерней службы в ночь с 18 на 19 января. На озере Светлое они начнутся с 21:30 до 02:00, а в Белоозерском — с 22:30 до 02:00.

Жителям, которые решили окунуться, рекомендуют прислушаться к своему здоровью и взвешенно подойти к такому решению. Погружение в прорубь один раз в году — сильнейший стресс для организма, поэтому важно подготовиться и соблюдать все правила.

Купели оборудуют пунктами обогрева. Будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и скорой помощи.