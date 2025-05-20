Две команды из Павловского Посада вошли в десятку лучших в игре «Зарница»

Военно-спортивная игра «Зарница 2.0» объединила целеустремленных и сильных духом молодых людей со всей Московской области. Павловский Посад на соревнованиях представлял отряд «Ирбис».

На «Зарницу 2.0» приехали более 800 участников из разных округов Подмосковья. Ребят поприветствовали на торжественном открытии первый заместитель министра информации и молодежной политики Московской области Ольга Гребенщикова, руководитель регионального отделения «Юнармии» Евгений Лукошников и другие почетные гости.

Школьников ждали нелегкие испытания, требующие силы, ловкости, смекалки и командного духа. Ребята продемонстрировали свои навыки и знания в инженерной, строевой, тактико-специальной дисциплинах, истории, основах военной грамотности и медицины, управлении беспилотниками.

В состав юнармейцев, старшей группы команды «Ирбис» вошли военкор, три командира, три снайпера, три штурмовика и три медика. Кадетская средняя группа состояла из трех командиров и двух штурмовиков. Обе команды Павловского Посада по итогам соревнований попали в десятку лучших коллективов Подмосковья.