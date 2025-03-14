Две фермы из Подмосковья примут участие в конкурсе на лучший органический бренд

Подмосковье примет участие в национальном органическом конкурсе. Жители смогут проголосовать за понравившийся бренд с 10 марта по 7 апреля.

Конкурс проводит Совет Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства России и Роскачеством. В ходе голосования выберут «Народный органический бренд». Победителя назовут сами потребители, сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья.

Всего в конкурсе участвуют 24 производителя из 19 регионов России. Среди них — фермерские хозяйства «Белые Луги» и «Сотовмед» из Шаховской.

В ведомстве добавили, что торжественное награждение победителя состоится в июне.

«В этом году также отмечается десятилетие возрождения знака качества, который стал ярким символом высоких стандартов и совершенства. Продукция, отмеченная этим знаком, проходит веерные исследования Роскачества и соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающим стандартам, выходящим за рамки ГОСТов, а также имеет уровень локализации производства не ниже 90%», — добавили в министерстве.

Принять участие в голосовании можно по ссылке.