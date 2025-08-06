Два сорта пшеницы из Щелкова стали рекордсменами по урожайности в России и мире

Так, «Ермоловка» снова попала в Книгу рекордов России. На полях опытного хозяйства «Дубовицкое» сорт дал рекордную урожайность — 140,2 центнера на гектар. Это почти в четыре раза больше среднего показателя по стране, составляющего 36,8 центнеров на гектар, и на 36,5 центнеров на гектар превышает результат позапрошлого года на тех же полях.

Сотр «Ермоловка» вывели ученые компании «Щелково Агрохим». Руководит группой специалистов директор департамента селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур, доктор сельскохозяйственных наук, член-корреспондент Российской академии наук Александр Прянишников.

Кроме того, в Центре селекции и семеноводства «Бетагран Семена» урожайность озимой пшеницы сорта «Зюгановка» составила 184,95 центнеров на гектар. Результат превзошел рекорд британца Тима Ламиманна в 179,6 центнеров на гектар, установленный в 2022 году. Сейчас «Зюгановку» проверяют сотрудники Государственной комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений. В скором времени новый сорт пшеницы будут сеять на полях по всей стране.