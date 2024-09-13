Два района Серпухова соединили благодаря строительству сквозного проезда

В Серпухове капитально отремонтировали дорогу в садовом товариществе «Маяк». Благодаря этому удалось соединить два района города.

Рабочие отремонтировали два участка. Один протяженностью 750 метров со стороны Борисовского шоссе, второй — 520 метров со стороны Бутурлино. Они демонтировали старое покрытие, отсыпали дорогу щебнем и уложили два слоя асфальтобетона.

Сквозной проезд теперь соединяет две части города: со стороны деревни Борисово и микрорайона имени Ногина. Здесь также обустроили тротуар.

Специалисты отметили, что работы выполнили качественно и в рамках графика.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».