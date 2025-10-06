Два педагога из Королева стали лауреатами областного конкурса

Сразу два представителя педагогической общественности из Королева отличились на конкурсе «Лучший учитель-предметник Московской области». Награды завоевали учитель географии гимназии № 5 Карина Яхно и преподаватель физики лицея № 19 Ольга Уланова.

Карина Яхно неоднократно побеждала на региональных этапах всероссийских конкурсов классных руководителей и «Лучший учитель географии РПО», представляла Подмосковье на первом всероссийском съезде географов «Открывая Россию заново с учителями географии!» и одержала победу сразу в трех номинациях.

К своей работе педагог относится творчески, старается заинтересовать предметом каждого ученика и сама постоянно учится новому.

Ольга Уланова активно участвует в программах профильного образования — преподает физику в инженерных классах, а также ведет занятия городского образовательного проекта «Шаг». Учитель разработала цикл занятий по подготовке к олимпиадам, интерактивные дидактические материалы для дистанционного и очно-заочного обучения, подготовительный курс для шестого класса «Ведение в физический эксперимент».

Педагог подготовила шесть стобалльников по ЕГЭ, в 2021 году ее ученик стал победителем всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы», а другой ученик в 2022 года с лучшим результатов в команде победил во Всемирной физической олимпиаде.