Два окружных театральных детских конкурса пройдут в Одинцове до 9 марта

XI Окружной открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Взмах крыла» и VII Окружной открытый детский театральный конкурс «Наш дебют» пройдут в Театральном центре «Жаворонки» с 28 февраля по 9 марта. Жюри и зрителям покажут около 20 спектаклей.

Фестиваль «Взмах крыла» предоставляет творческим коллективам возможность бесплатно выступить на сцене, обменяться опытом и привлечь новых зрителей. Его основатель — Ольга Кобецкая, руководитель молодежного музыкально-драматического театра «Крылья». Стоить отметить, что за 11 лет на фестивале выступили множество коллективов из разных стран.

Конкурс «Наш дебют» учредили в 2018 году. Его организовали для объединения театральных коллективов, а также для реализации творческого потенциала детей и подростков. Критерии оценки работ юных актеров выставит жюри. В его состав входят известные деятели театра и кино. Председатель жюри — театральный критик и аналитик, лауреат ряда престижных премий Ольга Сенаторова.