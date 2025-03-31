Два новых школьных автобуса запустили в Истре

Автобусы курсируют для учащихся двух школ: в микрорайоне Восточный в Истре и в Павловской Слободе. Первая машина вмещает в себя 31 человека, а вторая 22.

Столько мест хватает, чтобы отвезти детей, которые живут в отдалении от учебного заведения, на занятия и обратно домой. В Павловскую школу ездят ребята в основном из деревни Черная. Из-за большого расстояния добраться до учебы было непросто как для родителей, так и для школьников.

Вторая машина была передана школе № 2 для нового корпуса. Маршрут этого автобуса начинается от учебного заведения до ЖК «Малая Истра». О таком пути очень просили родители учеников из этого микрорайона.

Автобусы отвечают всем требованиям безопасности: эвакуационный выход, ремни, кнопки связи с водителем и опознавательные знаки, чтобы на дороге знали, что едет школьный автобус, а также комфортны для ребят: мягкие сиденья, большие окна и полочки для рюкзаков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что более 35 новых школьных стадионов откроют в Подмосковье в 2025 году.