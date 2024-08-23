Два медработника по целевому набору пополнили штат Орехово-Зуевской больницы

Алена Каранова
Фото: Алена Каранова/ГБУЗ Московской области «Орехово-Зуевская больница»

Алена Каранова — врач-терапевт и Анастасия Шеварихина — медицинская сестра устроились на работу в филиал Орехово-Зуевской больницы по целевому набору. Еще один специалист — Анастасия Казакевич приступила к должностным обязанностям в поликлинике филиала № 8 «Куровской больницы».

Алена Каранова поступила по целевому договору в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова в 2018 году. Врачом она мечтала стать с детства, поэтому уже на четвертом курсе работала в хирургическом стационаре. Теперь Алена — участковый-терапевт филиала № 11 «Демиховской больницы».

Анастасия Шеварихина окончила медицинский колледже в Орехово-Зуеве в этом году. Она трудоустроилась на должность медицинской сестры.

Анастасия Казакевич окончила Рязанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело» по целевому договору от «Куровской больницы». Молодой врач будет работать в поликлинике филиала № 8.

Программа «Модернизации первичного звена» направлена на организацию медицинской помощи в шаговой доступности от пациентов. Одно из приоритетных направлений — решение кадрового вопроса. Молодых специалистов привлекают в лечебные учреждения по целевому договору. Это позволяет готовить квалифицированных врачей, которые будут работать в первичном звене.

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Lu Hanxin/Xinhua

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