Двоих продавцов в Мытищах оштрафуют за ночную торговлю алкоголем

Сотрудники потребительского рынка и услуг провели рейд по магазинам Мытищ, где в ночное время торговали алкоголем. Двоих продавцов теперь ждет штраф за нарушение законодательства.

Жалобы на ночную торговлю алкоголем поступили от жителей Мытищ. Первая проверка магазина «Продукты» прошла на улице Мира. Сотрудники администрации округа сделали контрольную закупку двух бутылок пива в ночное время. «Тайные покупатели» без каких-либо преград приобрели слабый алкоголь, а вот крепкий торговец продавать отказался под страхом проверок. Сказал, что можно будет прийти через пару дней. На этом его торговля из-под полы закончилась — сотрудники управления потребительского рынка и услуг себя рассекретили и сдали нарушителя полиции.

Следующим проверили магазин на Вокзальной улице. Туда проверяющие пришли в три часа ночи, и продавец отпустил покупателям виски. Но это не единственное нарушение. Оказалось, что у продавца нет лицензии на продажу алкоголя. Сотрудники полиции конфисковали весь товар.

Жители Мытищ могут сообщить о фактах незаконной торговли алкоголем в управление потребительского рынка и услуг по адресу: Новомытищинский проспект, дом № 30, а также по телефону: 8 (495) 581-13-48 и через электронную почту: potrebrinok2012@yandex.ru.

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