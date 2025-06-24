Два километра теплосетей полностью обновят в Звенигороде

Устаревшие участки теплосетей активно меняют на Нахабинском шоссе в Звенигороде. Работы выполняет строительная компания «Империя» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева — в рамках программы по обновлению коммунальной инфраструктуры.

Два километра старых труб, ведущих от котельной № 1, полностью заменят к осени этого года. Подрядчик уже смонтировал 145 метров — это около 10% от всего запланированного объема. Компании поручено ускорить процесс, чтобы завершить работы до начала отопительного сезона.

Трубы используют современные — с теплоизоляцией из пенополиуретана. Материал минимизирует теплопотери, защищает магистраль от коррозии и заметно продлевает срок ее эксплуатации.

Отметим, что в 2025 году в Одинцовском округе будет модернизировано 34 объекта: из них 23 касаются систем теплоснабжения, остальные 11 — это водопроводные и канализационные сети.