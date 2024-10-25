Дублер Пятницкого шоссе откроют в Подмосковье в 2026 году

Строительство дублера Пятницкого шоссе продолжается в Подмосковье. Сейчас рабочие обустраивают свайные основания под опоры путепровода через дорогу из деревни Сабурово. Движение по трассе планируют открыть в третьем квартале 2026 года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, открытие дороги позволит сократить до 30 минут времени пути и обеспечит транспортную доступность жителей сел и деревень под Химками и Красногорском.

Участок пройдет от примыкания к старому Пятницкому шоссе рядом с поселком Отрадное до строящегося выезда из Юрлова. Протяженность дороги превысит 5,2 километра, движение организуют по четырем полосам. Проезд будет бесплатным.

При разработке проекта учли все существующие примыкания, которые обеспечивают доступность жилых застроек, в том числе коттеджных поселков «Юрловские Холмы», «Фантазия» и других. Кроме того, на трассе появится кольцевая развязка, путепроводы, мост и другие объекты, в том числе пешеходные зоны, велодорожки, светофоры и автобусные остановки.