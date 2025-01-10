ДТП в Подмосковье стало на 2% меньше за год

В 2024 году в Подмосковье произошло 3879 ДТП, в которых погибли 647 человек, еще 4373 получили травмы. Это на 2% меньше, чем годом ранее. Всего за шесть лет количество смертельных происшествий на дорогах сократилось почти на 30%.

Как рассказали в региональном Минтрансе, количество смертей в ДТП удалось сократить благодаря комплексному подходу. Так, в 2019 году таких случаев было 884, а в 2024 — 647.

«По сравнению с показателями 2023 года число ДТП снизилось на 2%, также на 3% снизилось число погибших и раненых. Снизилось количество ДТП следующих видов: наездов на пешеходов, препятствия и стоящие транспортные средства и столкновений, но все равно они остаются самыми частыми видами дорожных происшествий в области», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

Кроме того, в 2024 году снизилось количество наездов на животных, опрокидывания машин и ДТП с участием самокатов.

Большинство происшествий происходило из-за превышения скорости и невнимательности.

Для повышения безопасности в регионе продолжат анализировать каждый несчастный случай на дорогах, проводить рейды и другие мероприятия.