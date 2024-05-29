Дрезненскую школу № 1 в Орехово-Зуеве отремонтируют к осени
Дошкольное отделение Дрезненской школы № 1 капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве. Работы планируют завершить к сентябрю.
Как рассказали в подмосковном Минстрое, готовность работ превысила 40%. На площадке трудятся 56 человек.
«На площадке 56 рабочих и три единицы техники. Сейчас проводятся демонтажные работы в главном и малом корпусах, устройство перегородок, инженерные работы, устройство пола и проемов, фасадные работы и демонтаж старой кровли», — добавили в министерстве.
Общая площадь объекта составляет 1,4 тысячи квадратных метров.
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