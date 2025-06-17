Доулы начали работать в перинатальном центре в Балашихе

Специалисты, оказывающие эмоциональную и информационную поддержку женщинам в период беременности, родов и после рождения ребенка, приступили к работе в Московском областном перинатальном центре, расположенном в Балашихе. Четыре доулы будут помогать как заключившим контракт, так и рожающим по полису ОМС.

Доула помогает будущей маме чувствовать себя увереннее, спокойнее и более подготовленной к родам. Она не заменяет медицинский персонал, а дополняет его работу — создает атмосферу психологического комфорта, помогает справляться с тревогой, объясняет происходящее и поддерживает женщину на всех этапах важного периода.

«Наша задача — быть рядом, когда женщине это особенно нужно. Мы не даем советов „как правильно“, мы слушаем, поддерживаем, помогаем почувствовать уверенность в себе и в своих силах. Роды — это не только медицинский процесс, это важнейшее эмоциональное событие, и в нем очень важно не чувствовать себя одной», – рассказала доула Анна Игнаток.

Такая форма сопровождения особенно востребована в последние годы — все больше будущих мам стремятся осознанно подходить к рождению ребенка, понимать свои чувства и потребности, а также ощущать рядом заботливого помощника, внимательного к их состоянию.

Первая ознакомительная встреча с доулами пройдет в перинатальном центре уже 19 июня. В дальнейшем такие встречи будут проходить еженедельно по четвергам. Принять участие в них может любая будущая мама по предварительной регистрации в социальных сетях центра.

Введение практики сопровождения доулами — еще один шаг к созданию по-настоящему бережной, комфортной и современной системы поддержки женщин в период материнства.