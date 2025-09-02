Дошкольное отделение лицея № 14 открыли после ремонта в Жуковском
В Жуковском 1 сентября состоялось торжественное открытие дошкольного отделения лицея № 14 после капитального ремонта. Был обновлен и утеплен фасад здания, кровельное покрытие и водосточная система смонтированы заново.
Заменены инженерные системы, входные группы, установлены новые окна и двери, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации.
Как сообщил глава Жуковского Андроник Пак, работы внутри здания затронули все помещения.
«Внутренняя отделка осуществлялась современными безопасными материалами. Закуплена новая мебель, оборудование, в том числе для пищеблока», — прокомментировал Андроник Пак.
Отметим, что обновленное дошкольное учреждение примет 260 воспитанников, среди которых 22 ребенка от 1,5 до трех лет. В детском саду будут работать две логопедические группы, реализующие адаптированные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.