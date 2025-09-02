Дошкольное отделение лицея № 14 открыли после ремонта в Жуковском

В Жуковском 1 сентября состоялось торжественное открытие дошкольного отделения лицея № 14 после капитального ремонта. Был обновлен и утеплен фасад здания, кровельное покрытие и водосточная система смонтированы заново.

Отметим, что обновленное дошкольное учреждение примет 260 воспитанников, среди которых 22 ребенка от 1,5 до трех лет. В детском саду будут работать две логопедические группы, реализующие адаптированные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.