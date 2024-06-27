Дошкольное отделение гимназии № 11 в Королеве отремонтируют к сентябрю

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии № 11 продолжается в Королеве. На данный момент готовность объекта достигла 50%. Об этом сообщили в Министерство строительного комплекса Московской области.

«На площадке задействовано более 25 рабочих и четыре единицы техники. Выполняется монтаж СМЛ панелей,  устройство наружного вентилируемого фасада, электромонтажные работы, укладка настенной плитки, предчистовая отделка помещений, монтаж наружного освещения», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно проекту, в дошкольном образовательном учреждении заменят инженерные сети, отремонтируют внутренние помещения, а также благоустроят прилегающую территорию. Завершить все работы планируется к сентябрю.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ. По его словам, сейчас в регионе насчитывают 1,8 миллиона школьников. Каждый год их количество растет примерно на 40 тысяч человек.

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