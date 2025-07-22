Дорожные знаки отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

С начала июля специалисты «Мосавтодора» восстановили свыше 230 поврежденных, выцветших или отсутствующих дорожных знаков на региональных трассах. Среди основных проблем значатся коррозия опорных стоек, вандальные надписи и естественный износ.

Работы провели на ключевых магистралях шести городов: улице Староямской в Клину, улице Ленина в Лобне, проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, улице Советской в Королеве, улице Минина в Дмитрове, а также улице Курской в Подольске.

Также знаки привели в порядок поселках Чкалово и Майдарово, а также в деревне Чернево и на повороте к деревне Былино.

Сотрудники «Мосавтодора» оперативно заменяют поврежденные элементы дорожной инфраструктуры. Параллельно специалисты осуществляют мониторинг состояния транспортной сети, в ходе которого проверяют не только знаки, но и качество дорожного покрытия, пешеходных зон, остановочных павильонов и светофоров.