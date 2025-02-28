Дорожные знаки и освещение привели в порядок на дорогах в Одинцовском округе

Специалисты «Мосавтодора» провели комплекс работ по зимнему содержанию ряда региональных дорог в Одинцовском округе. Работы уже прошли на Можайском шоссе в Трехгорке, на территории промзоны, на Луцинском шоссе в Звенигороде, а также на Петровском шоссе в Голицыне.

В зимний период дорожники не только проводят обработку против гололеда, но также убирают мусор, ремонтируют ямы и элементы дорожной инфраструктуры: знаки, ограждения, остановки, светофоры и неровности. Контроль за всеми работами ведут с помощью специализированной системы планирования работ.

Для повышения безопасности движения в нормативное состояние привели знаки на Железнодорожной улице в Одинцове, Северной улице в селе Дубки и в городе Кубинка-1.

Кроме того, специалисты отремонтировали неровность на дороге в поселке санатория имени Герцена и восстановили освещение на Можайском шоссе в Кубинке и в деревне Ягунино.