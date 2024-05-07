Дорожные службы привели в порядок проезжие части в Подольске | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 18:13 Дорожные службы привели в порядок проезжие части в Подольске Минтранс Подмосковья

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Дорожные службы привели в порядок дороги на семи улицах Подольска. Представители «Мосавтодора» убрали смет на проезжей части и тротуарах, а также очистили от мусора отводы.

Помимо этого, специалисты восстановили уличное освещение на Школьной улице в Климовске, на улице Володи Дубинина и на Старом Симферопольском шоссе. В региональном Минтрансе уточнили, что в рамках летнего содержания региональных дорог представители «Мосавтодора» ежедневно проводят мероприятия по уборке дорог и прилегающей инфраструктуры во всех округах Подмосковья.

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Напомним, в феврале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил подразделениям ДПС ключи от 130 новых патрульных машин.

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