Дорожные службы завершили работы по устранению последствий плохой погоды. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.
Так, в Одинцовском округе снова открыли движение на нескольких участках: на Можайском шоссе в деревне Подлипки, на подъездах к СНТ «Клин» и «Пронское», а также на подъезде к СНТ «Березка».
Кроме того, полностью восстановлен подход к временному мосту в деревне Поречье Рузского округа.
Ранее Андрей Воробьев рассказал о новых подходах к ремонту дорог в Подмосковье. В планах — трансформировать систему ремонта дорог в ближайшие три года, чтобы жители могли лучше понимать, где и когда ожидать изменения.
Дорожные службы Подмосковья завершили работы по ликвидации последствий непогоды
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