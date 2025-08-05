Дорожные службы Подмосковья завершили работы по ликвидации последствий непогоды

Дорожные службы завершили работы по устранению последствий плохой погоды. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Так, в Одинцовском округе снова открыли движение на нескольких участках: на Можайском шоссе в деревне Подлипки, на подъездах к СНТ «Клин» и «Пронское», а также на подъезде к СНТ «Березка».

Кроме того, полностью восстановлен подход к временному мосту в деревне Поречье Рузского округа.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о новых подходах к ремонту дорог в Подмосковье. В планах — трансформировать систему ремонта дорог в ближайшие три года, чтобы жители могли лучше понимать, где и когда ожидать изменения.