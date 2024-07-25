Искусственные неровности отремонтировали еще на 9 дорогах Подмосковья

Представители «Мосавтодора» привели в порядок искусственные неровности на девяти дорогах. Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Работы провели на Московской улице в Химках, на улице Пушкина в районном поселке Вербилки, на улице 1 Мая в деревне Михали, на Петровском шоссе в Голицыне и на улице Урицкого в районном поселке Уваровка. Помимо этого, искусственные неровности заменили в Коломне и Пушкино.

В ведомстве уточнили, что искусственные неровности устанавливают для принудительного снижения скорости на потенциально опасных участках. Отмечается, что представители «Мосавтодора» обследуют дорожную сеть еженедельно. Специалисты уделяют особое внимание элементам безопасности движения — светофорам, знакам, ограждениям и линиям освещения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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