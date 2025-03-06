Дорожные службы Подмосковья начали подготовку к весеннему паводку

Фото: ФКУ «Центравтомагистраль»

В Подмосковье начали подготовку к весеннему паводку. Специалисты дорожных служб начали обследовать системы водоотвода на федеральных трассах и очищать их от льда и мусора.

В Минтрансе Подмосковья уточнили, что специалисты круглосуточно следят за состоянием дорог в регионе. Подрядчики «Центравтомагистрали» готовы оперативно реагировать на любые экстренные ситуации.

Созданы 90 спецбригад. К устранению последствий паводка могут привлечь 450 единиц спецтехники.

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