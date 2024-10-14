Дорожные службы Подмосковья начали антигололедную обработку

Как рассказали в Минтрансе Московской области, на дороги вышли около 300 единиц специальной техники и 350 дорожных рабочих.

Специалисты оперативного штаба мониторят дорожную ситуацию, чтобы немедленно реагировать на изменения погоды и обеспечить безопасное движение.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах — не стоит спешить, обгонять и совершать резкие маневры особенно около пешеходных переходов.

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