Дорожные службы Подмосковья начали антигололедную обработку
Дорожные службы Подмосковье начали превентивную обработку трасс. Сегодняшний циклон «Хельма» принес снегопад в регион.
Как рассказали в Минтрансе Московской области, на дороги вышли около 300 единиц специальной техники и 350 дорожных рабочих.
Специалисты оперативного штаба мониторят дорожную ситуацию, чтобы немедленно реагировать на изменения погоды и обеспечить безопасное движение.
В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах — не стоит спешить, обгонять и совершать резкие маневры особенно около пешеходных переходов.
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