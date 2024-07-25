Дорожные службы Химок подготовили технику и инвентарь к зиме

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Дорожные службы Химок подготовили оборудование в преддверии осенне-зимнего сезона. Специалисты обновили снегоуборочные машины, привели в порядок помещения для хранения инвентаря в Луневе и Сходне.

Всего в Химках насчитывают 1500 объектов, подлежащих особому уходу: 515 километров дорог, 105 зон зеленых насаждений, 500 придомовых территорий. Облагораживают эти площади 300 работников коммунальных служб, 180 единиц тяжелой техники.

Уборка придомовых территорий — особая задача служб жилищно-коммунального хозяйства. Порядок близ многоквартирных домов наводят свыше 850 дворников. Им выделили около 70 технических автомобилей и специальный инвентарь.

Отметим, что с начальном зимнего сезона свыше 10 тысяч коммунальщиков будут трудиться на улицах округа.

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