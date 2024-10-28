Дорожные ограждения отремонтировали в 9 округах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Подмосковья отремонтировали ограждения в девяти округах Подмосковья за неделю. Они привели в порядок тросовые, перильные и металлические конструкции. Об этом сообщили в минтрансе Московской области.

Ремонт выполнили на Борисовском шоссе в Серпухове, на Новоегорьевском шоссе в Котельниках, на 94-м километре Каширского шоссе в Ступине, на проспекте Кирова в Коломне, на Малой Прудовой улице в Салтыковке, на улице Гагарина в Жуковском, а также на Летной улице и Лихачевском проезде в Долгопрудном.

В ведомстве отметили, что пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках дорог для предотвращения выхода пешеходов на проезжую часть и защиты зелёных насаждений. Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, а барьерные предотвращают съезд с дороги.

Подобные восстановительные работы проводят в Московской области еженедельно. Особое внимание уделяется элементам, важным для безопасности: ограждениям, искусственным неровностям, светофорам, знакам и освещению.