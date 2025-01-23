Дорожные ограждения отремонтировали еще в 6 округах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» отремонтировали поврежденные дорожные ограждения еще в шести округах Подмосковья. Работы провели в Можайске, Мытищах, Домодедове и других муниципалитетах.

Как рассказали в региональном Минтрансе, ограждения отремонтировали на Московской улице в Можайске, на Северном шоссе в Раменском, а также в селе Внуково, в деревне Малая Володарка, в деревне Коргашино и на улице Заборье в микрорайоне Востряково в Домодедове.

В ведомстве отметили, что обследование на дорогах региона проводят регулярно, чтобы вовремя выявить повреждения и провести ремонт.

«Пешеходные ограждения на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений. Тросовые ограждения устанавливаются для разделения транспортных потоков, а барьерные ограждения снижают вероятность съездов с дороги», — пояснили в министерстве.