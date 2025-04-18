Дорожные ограждения отремонтировали еще в 10 округах Подмосковья

Сотрудники «Мосавтодора» продолжают ремонтировать поврежденные ограждения в регионе. Работы провели еще в 10 округах.

Специальные конструкции снижают вероятность автомобильных аварий.

«Пешеходные ограждения — на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть, не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений», — отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Тросовые конструкции устанавливают, чтобы разделить транспортные потоки, а барьерные ограждения снижают риск съездов с дороги

Рабочие восстановили ограждения в Дмитрове, Дубне, Долгопрудном, Мытищах, Балашихе и Котельниках. Ремонт объектов провели в деревнях Донино, Волосово, а также в поселке Развилка и поселке городского типа Красково.

Специалисты регулярно обследуют элементы, от которых зависит безопасность дорожного движения.