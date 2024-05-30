Дорожные элементы для снижения скорости обновили еще в 5 округах Подмосковья
Представители «Мосавтодора» отремонтировали искусственные неровности еще в пяти округах Подмосковья. Работы провели в Жуковском, Наро-Фоминске, Долгопрудном, Павловском Посаде и Ступине.
В региональном Минтрансе уточнили, что дорожные элементы для снижения скорости обновили на Праволинейной улице в Жуковском, на улице Володарского в Наро-Фоминске, на Лихачевском проезде в Долгопрудном, а также на дорогах в селе Рахманова Павлово-Посадского округа и в селе Старая Ситня в Ступине.
Напомним, работы в данном направлении позволяют минимизировать риски возникновения ДТП, ведь некачественное содержание дорог представляет опасность как для пешеходов, так и для автомобилистов.
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