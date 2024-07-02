Дорожную разметку обновили вблизи школ и детских садов в Мытищах

В Мытищах обновили дорожную разметку возле 15 образовательных учреждений. Это необходимо для безопасности детей и пешеходов.

Всего работы проведут около 34 детских садов и школ. Разметку уже нарисовали на улицах Индустриальная, 1-я Пролетарская, Летняя, Октябрьская, Белобородова, Рождественская, 3-й Парковая, на Олимпийском и Новомытищинском проспектах, проспекте Астрахова и Селигерном проезде, а также в Борисовке и Сукромке.

Работы выполняют ночью, чтобы не мешать автолюбителям. На асфальт наносят холодный пластик белого и желтого цветов на пешеходных переходах, стоп-линиях, искусственных неровностях, вблизи дорожных знаков и бордюров.

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