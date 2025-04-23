Дорожное покрытие обновят на улице Гоголя в Павловском Посаде

Первый заместитель главы округа Филипп Ефанов провел пеший обход центральных улиц Павловского Посада. Во время встречи с жителями, представителями общественности и управляющих организаций обсуждались вопросы, связанные с состоянием многоквартирных домов, общественных территорий и дорог.

Так, жители улицы Гоголя подняли вопрос ремонта дорожного покрытия. В этом году планируется провести ямочный ремонт, а капитальный ремонт включат в планы на 2026 год. Также была отмечена проблема просадки канализационного колодца, которую сотрудники ГУП МО «КСМО» устранят до 25 апреля.

Кроме того, Филипп Ефанов посетил дом на улице 3-я Пушкинская, где жильцы жаловались на образование конденсата на стенах. Управляющая компания уже провела герметизацию швов. Жители также обратили внимание на проблему водоотведения во дворе и отсутствие детской площадки. Эти вопросы будут рассмотрены специалистами, а установка игровой зоны запланирована на следующий год.

Напоминаем, что вопросы можно задать по телефону горячей линии главы: 2-99-03, а записаться на личный прием — по номеру: 2-99-05.