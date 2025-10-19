Дорожное покрытие обновили на площади Дмитрия Донского в Дзержинском

В городском округе Люберцы продолжается благоустройство общественных территорий. В Дзержинском на площади Дмитрия Донского частично заменили старую брусчатку на новое асфальтобетонное покрытие.

Жители города обращались в администрацию с просьбой обновить изношенное дорожное покрытие на этом участке.

«Специалисты муниципального учреждения „Наш дом — Дзержинский“ демонтировали старую брусчатку и уложили асфальт. Площадь обновленного участка составила порядка 150 квадратных метров», — рассказал исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Геннадий Голованов.

На остальных участках площади Дмитрия Донскова работы планируют продолжить в следующем году. Также сейчас обновляют дорожное покрытие в сквере Победы в поселке Малаховка. Помимо этого, специалисты меняют облицовку на мемориале, посвященном жителям поселка, погибшим в годы Великой Отечественной войны.