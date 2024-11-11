Дорогу от Дубровиц к лагерю «Мечта» построят в Подольске в 2025 году

Укладка основания для временной дороги от Дубровиц к детско-юношескому оздоровительному центру «Мечта» началась в городском округе. Работы планируют закончить в третьем квартале 2025 года.

На временном дублере дороги расширят трассу до двух полос, сделают тротуары и установят освещение.

Капитальный ремонт дороги от Дубовиц к лагерю «Мечта» был необходим, поскольку пропускная способность существующего участка была значительно ниже, чем интенсивность движения. Краевые полосы трассы разрушились, ширина проезжей части составляла четыре с половиной метра, а движение осуществлялось только по одной полосе. В результате ситуации была ограничена транспортная доступность ряда населенных пунктов городского округа.

Специалисты в ходе реконструкции также обустроят наземные пешеходные переходы, дорожки и тротуары, автобусные остановки, проведут освещение, сделают сигнальные столбики, ограждение и дорожную разметку. Кроме того, будут установлены новые дорожные знаки.

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