Дорогу к Луговскому кладбищу расширят в Лобне

26 августа глава муниципалитета Анна Кротова сообщила, что многолетнюю проблему транспортной доступности кладбища решают в округе. Дорогу расширят до двух полос, построят тротуары, линии освещения и парковку.

Луговское кладбище — основное место захоронения в Лобне, но оно имеет лишь один подъездной путь, ширина которого не позволяет встречному транспорту разъехаться. Особенно остро этот вопрос встает в дни массового посещения в церковные праздники и памятные даты. На кладбище расположена «Аллея Славы» с захоронениями участников боевых действий.

Руководитель местного филиала Ассоциации ветеранов СВО Александр Бронников обратился с просьбой о расширении дороги и обеспечении безопасного движения общественного транспорта к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Губернатор поддержал обращение и поручил Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предусмотреть финансирование. Теперь на участке проведут капитальный ремонт с расширением проезжей части.

На территории кладбища также начали строительство административно-хозяйственного павильона, где можно будет получить консультации, оформить документы, заказать услуги по захоронению и благоустройству. В сентябре запланировано благоустройство входной группы.

К концу года на кладбище возведут первую в округе стену скорби для размещения урн с прахом умерших после кремации. Окончание всех работ запланировано на весну 2027 года.