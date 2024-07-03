Дорожные ямы устранили на пяти улицах в Мытищах

На территории городского округа Мытищи выявляют и ремонтируют разрушенные участки дорог. Так, с начала июля в порядок привели пять улиц.

С 1 июля устранили 60 дефектов на автомобильных дорогах на улицах Борисовка, 1-я Бауманская, 2-й Первомайский проезд, а также на тротуарах на улицах Колонцова и Индустриальной.

Ремонт проходит в соответствии со стандартами и с опережением графика. Небольшие дефекты на одной площади ликвидируются картами — новый асфальт укладывается сразу на большой площади. В работе специалисты используют «Систему контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры».

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