Дополнительный период проведения ОГЭ начался в Подмосковье

Фото: МЕДИАСТОК.РФ

Дополнительный период сдачи государственной итоговой аттестации для девятых классов начался в Подмосковье 3 сентября. В этот день пройти испытание смогут те, кто не сделал этого в основной период по уважительной причине или получил неудовлетворительный результат.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, дополнительный период включит в себя экзамены по математике, русскому языку, биологии, географии, истории, физике, иностранным языкам, информатике, литературе, обществознанию и химии. По всем предметам также предусмотрены резервные даты. Всего экзамен сдадут почти две тысяч человек.

«Для обеспечения прозрачности и соблюдения правил во всех пунктах проведения экзаменов присутствуют общественные наблюдатели. Все ППЭ оборудованы средствами подавления сигналов мобильной связи и системами видеонаблюдения в режиме онлайн. За ходом проведения экзаменов будут следить 89 общественных наблюдателей и 11 онлайн-наблюдателей», — добавили в министерстве.

Первый экзамен по математике уже завершился. Его написал 991 школьник. Результаты объявят не позднее 11 сентября.

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