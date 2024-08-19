Дополнительный набор на бюджетные места открыли в подмосковном колледже «Энергия»

Подмосковный колледж «Энергия» объявил о дополнительном наборе на бюджетные места по различным специальностям. Обучение предлагается в четырех подразделениях: Центре гидрометеорологии и аэронавигации, Центре технологии машиностроения, Центре авиационной подготовки и Центре информационно-технологической подготовки.

В Центре гидрометеорологии и аэронавигации доступны специальности: метеорология, радиотехнические информационные системы, инфокоммуникационные сети и системы связи, экологическая безопасность, землеустройство, контроль качества сырья и продукции. В Центре технологии машиностроения предлагают обучение по направлениям: мастер отделочных работ, оператор информационных систем, слесарь-наладчик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков.

В Центре авиационной подготовки открыта специальность по обслуживанию летательных аппаратов горюче-смазочными материалами. В Ногинске доступны программы по столярным, плотничным и электромонтажным работам.

По вопросам поступления можно связаться с координатором Александром Петровым по телефону: 8 (968) 785-34-21.

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