Дополнительную защиту от падения с высоты установили на предприятии в Воскресенске

В филиале акционерного общества «Объединенная химическая компания „Уралхим“ успешно завершены работы по установке дополнительных стационарных анкерных линий. Эти системы предназначены для повышения уровня безопасности сотрудников, выполняющих задачи на высоте.

Установка анкерных линий позволяет существенно снизить риски падения при работе на таких объектах, как железнодорожные вагоны, цистерны и другие конструкции.

В рамках проекта смонтировано 12 анкерных линий на девяти производственных объектах, расположенных в пяти структурных подразделениях предприятия. Новые системы безопасности появились в отделении фторосаждения цехов экстракционной фосфорной кислоты, цехе Аммофоса № 2, сернокислотном цехе, цехе Аммофоса № 1 и цехе ЭФК № 3.

Места для установки анкерных линий были определены специалистами службы охраны труда, промышленной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций совместно с руководителями подразделений. Такой подход позволил обеспечить максимальное соответствие новым системам потребностей сотрудников.

«Для нашего предприятия безопасность сотрудников всегда остается приоритетом. Установка анкерных линий — это значимый шаг в создании безопасных условий труда на объектах с работой на высоте. Мы продолжаем внедрять современные технологии и решения, направленные на минимизацию рисков и обеспечение комфорта для наших работников», — отметил руководитель службы охраны труда, промышленной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций филиала «ВМУ» Кирилл Мешков.

Все новые анкерные линии прошли необходимые испытания и получили сертификаты соответствия, что подтверждает их надежность и соответствие современным стандартам безопасности.