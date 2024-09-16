Домашних животных бесплатно вакцинировали от бешенства в Наро-Фоминске

Прийти в ветеринарный пункт могли прийти владельцы кошек и собак. Владельцы смогли вакцинировать и чипировать кошек и собак.

Отметим, регистрация и чипирование животных — основа их безопасности. Если питомец потерялся — его легко можно найти с помощью специальной базы данных, где есть вся информация. Более того, такая регистрация обязательна в Московской области, а без этой процедуры хозяина с животным не выпустят за границу.

Прибор выполнен из материалов, которые не навредят собаке или кошке. Микрокапсулу с 15-значный кодом вводят в область холки на всю жизнь. В базу вносят номер чипа, породу, пол, кличку и данные о хозяине.

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