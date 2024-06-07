Дом творчества «Созвездие» в Химках капитально отремонтируют к концу года

Демонтажные работы в Доме детского творчества «Созвездие» в городском округе Химки завершили. Следом отремонтируют фасад и крышу здания, а также системы коммуникаций.

Планы по капитальному ремонту социальных объектов в округе обсудили на общегородском совещании под руководством главы Химок Дмитрия Волошина. Так, внутри учреждения выполнят перепланировку. В доме детского творчества появятся несколько залов для театральных коллективов, а в некоторых помещениях увеличат площадь.

«На втором этаже оштукатурили стены, также специалисты набили сетки маяков, провели стяжку полов и начали возводить кирпичные перегородки. После этого приступим к монтажу кровли», — рассказал руководитель проекта Владимир Щепетков.

Работы ведут по президентской программе капитального ремонта объектов образования. Пока в здании идет ремонт, 2000 воспитанников занимаются в других учреждениях. Занятия для детей временно проходят в школе «Лига первых» и в Аэрокосмическом лицее.

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