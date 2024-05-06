Дом № 13 ЖК «Солнечная долина» в Щелкове сдадут в 3-м квартале | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 13:59 Дом № 13 ЖК «Солнечная долина» в Щелкове сдадут в 3-м квартале Главгосстройнадзор МО

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Строительство еще одной высотки в составе ЖК «Солнечная долина» продолжается в Щелкове. Возведение дома № 13 началось в 2021 году. В пешей доступности есть вся необходимая инфраструктура и остановки общественного транспорта.

Отмечается, что все входные группы домов оснащены пандусами. На первых этажах оборудуют магазины, почту, аптеки, салоны красоты и другие коммерческие объекты. На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки, а также места для отдыха.

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Инспекторы стройнадзора проконтролировали работы на объекте. Сейчас там ведутся работы по благоустройству. Сдача новой высотки запланирована на третий квартал текущего года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году.

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