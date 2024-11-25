Старейший в Химках. Дом культуры «Родина» преобразится в 2025 году

Дом культуры «Родина» в Химках отремонтируют к осени 2025 года

Капитальный ремонт Дома культуры «Родина» начался в Химках. Более 60 лет в нем проводились самые разные мероприятия — спектакли, концерты, фестивали и конкурсы.

По словам руководителя управления строительства городского округа Химки Романа Глаголева, здание 1959 года постройки за время эксплуатации морально и физически устарело.

«Будет произведен капитальный ремонт этого здания, где будут обновлены полностью все инженерные системы. Кровля, стены полы. Абсолютно новое здание будет», — пояснил Глаголев.

Рабочие уже приступили к демонтажу внутренних конструкций. После ремонта фасад здания и входная группа приобретут новый облик, а также преобразится прилегающая территория дворца.

Несмотря на то что в здании проведут полную внутреннюю отделку помещений, некоторые предметы интерьера не тронут.

«Администрация ДК „Родина“ просила сохранить люстры. Они старинные, изначально установленные. Далее они просили сохранить лестницы мраморные, а также лестничные марши запасных выходов боковые», — пояснил руководитель проекта подрядной организации Сергей Амосов.

На время капитального ремонта творческие коллективы переехали в другие учреждения культуры Химок.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», а полностью завершить реконструкцию планируется к осени 2025 года.