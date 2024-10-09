Дом культуры имени Нариманова в Шатуре отремонтируют в 2025 году

Глава городского округа Шатура Геннадий Панин и депутат Госдумы Николай Прилуцкий проверили качество благоустройства площади перед Спортивно-культурным центром «Рошаль», ход строительства дома по улице Свердлова и капремонта ДК имени Нариманова. Отремонтированный Дом культуры планируют открыть во втором квартале 2025 года.

В городском округе Шатура обновляют площадь вблизи Спортивно-культурного центра «Рошаль». На объект привлекли больше строителей, работы планируют закончить к ноябрю.

Возведение жилого дома на улице Свердлова в Шатуре на контроле у главы муниципалитета. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой помещений, монтируют инженерные коммуникации.

В Шатуре комиссия посетила Дом культуры имени Наримана Нариманова. В ближайшие 10 дней строители установят здесь новые окна, а до конца октября полностью обновят крышу. Также здание оборудуют тепловентиляторами.

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